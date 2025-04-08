В ЛЭТИ создана ткань для одежды с защитой от электромагнитного излучения

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета им. Ульянова Ленина (ЛЭТИ) создали текстиль, содержащий особым способом нанесенный электропроводящий полимер полипиррол и магнетит.
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