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Закон и Порядок

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Испуганным патриотам можно больше не кричать СУГС

Испуганным патриотам можно больше не кричать СУГС

За постоянное самоуничижение беглых российских либералов раскритиковал бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

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