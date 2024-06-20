“Рыбок” Церетели всё же хотят сохранить и вернуть к жизни Этому символу из семидесятых в Адлере уже более полувека.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
“Рыбок” Церетели всё же хотят сохранить и вернуть к жизни Этому символу из семидесятых в Адлере уже более полувека.