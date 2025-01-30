Рейс «Победы» Дубай — Москва приземлился во Внуково

Самолет до этого совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани Самолет авиакомпании «Победа», который следовал по маршруту Дубай — Москва и совершивший вынужденную посадку в Астрахани, приземлился в российской столице, следует из онлайн-табло авиакомпании.
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