Удалён

18 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Кравчек
    Вселенная вняла просьбам и дала водички по-полной.Госкомводхоз Крым...
  • Шняга
    Расстрелять ублюдка!В Крыму будут суд...
  • bngor68 Агеев
    Ну, и зачем это знать трудовому народу, где теперь будут храниться акты согласования?С кадастровых инж...

Коронавирус в Крыму. Перевалили за 250 заразившихся за сутки

Коронавирус в Крыму. Перевалили за 250 заразившихся за сутки

За 26 июня в Крыму зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 196 выявлены при обращении за медицинской помощью, 59 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за границы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх