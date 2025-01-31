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Крупный пожар случился в хостеле на северо-западе Москвы

Крупный пожар случился в хостеле на северо-западе Москвы

Крупный пожар случился на крыше хостела в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru. По его данным, возгорание произошло на улице Сходненский тупик в хостеле на территории бывшего завода в кирпичном здании.

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