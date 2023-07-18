Театр абсурда

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"Минировать Одесский порт!" Что может быть теперь без "зерновой сделки"

"Минировать Одесский порт!" Что может быть теперь без "зерновой сделки"

После того, как Россия заявила о приостановке "зерновой сделки", Эрдоган заявил: "Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал функционировать, и я проведу переговоры с Путиным, как только вернусь из турне по странам Персидского залива».

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Комментарии
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Samarium
Подходы к черноморским портам хохляндии следует заминировать..По самим портам нанести массированные ракетные удары с полным разрушением этих портов....Никакой поездки Президента в турцию быть не должно из-за соображений его безопасности....
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