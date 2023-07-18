"Минировать Одесский порт!" Что может быть теперь без "зерновой сделки"

После того, как Россия заявила о приостановке "зерновой сделки", Эрдоган заявил: "Я верю, что мой друг Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал функционировать, и я проведу переговоры с Путиным, как только вернусь из турне по странам Персидского залива».