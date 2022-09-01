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В Забайкалье специалисты радиоэлектронной борьбы ВВО нарушили систему связи «противника» с помощью комплексов «Леер-3»

В Забайкалье специалисты радиоэлектронной борьбы ВВО нарушили систему связи «противника» с помощью комплексов «Леер-3»

В занятии приняли участие около 300 военнослужащих ВВО, было задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

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