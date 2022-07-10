Плохие прогнозы не оправдались: объемы добычи лосося на Дальнем Востоке приближаются к рекорду

На Дальнем Востоке подвели промежуточные итоги лососевой путины. По словам рыбаков, пессимистичный прогноз ученых на этот год не оправдался: объемы добычи приближаются к рекордным показателям, а рыбозаводы уже перешли на режим работы в 3 смены.