Авиакомпании Персидского залива снижают цены на рейсы из Москвы из-за геополитического кризиса

Крупнейшие авиаперевозчики Ближнего Востока — Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways — столкнулись с масштабным кризисом доверия, вызванным текущей геополитической нестабильностью в регионе Персидского залива.
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