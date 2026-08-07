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Регионы России

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Авиакомпании Персидского залива снижают цены на рейсы из Москвы из-за геополитического кризиса

Авиакомпании Персидского залива снижают цены на рейсы из Москвы из-за геополитического кризиса

Крупнейшие авиаперевозчики Ближнего Востока — Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways — столкнулись с масштабным кризисом доверия, вызванным текущей геополитической нестабильностью в регионе Персидского залива.

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