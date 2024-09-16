Белки, лисы и сурки искусали жителей Карелии

От укусов животных и птиц за месяц пострадали порядка 160 человек В августе в травмпункт Республиканской больницы скорой и экстренной помощи в Петрозаводске обратились около 160 человек, пострадавших от укусов животных и птиц.
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