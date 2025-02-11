Россиянам рассказали, как не попасться на схемы мошенников, использующих ИИ

Злоумышленники стали все чаще использовать искусственный интеллект в мошеннических схемах. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил ведущий веб-разработчик, специалист по сетевым угрозам «Кода Безопасности» Константин Горбунов.
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