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Россиянам рассказали, как не попасться на схемы мошенников, использующих ИИ

Россиянам рассказали, как не попасться на схемы мошенников, использующих ИИ

Злоумышленники стали все чаще использовать искусственный интеллект в мошеннических схемах. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил ведущий веб-разработчик, специалист по сетевым угрозам «Кода Безопасности» Константин Горбунов.

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