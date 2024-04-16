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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная США определилась с именами 11 из 12 баскетболистов для участия в Олимпийских играх

В олимпийскую команду США войдут Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Джоэл Эмбиид, Энтони Дэвис, Девин Букер, Энтони Эдвардс, Джейсон Тейтум, Дрю Холидэй, Бэм Адебайо и Тайриз Халибертон.

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