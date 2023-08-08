Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

112 подписчиков

Sochi Hockey Open. «Авангард» против «Адмирала», СКА сыграет с Россией U23

«Адмирал» досрочно стал победителем Sochi Hockey Open, одержав 3 победы в 3 играх.   Sochi Hockey Open «Авангард» – «Адмирал» – 15:00  Сборная России U23 – СКА – 19:30  ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх