Sochi Hockey Open. «Авангард» против «Адмирала», СКА сыграет с Россией U23

«Адмирал» досрочно стал победителем Sochi Hockey Open, одержав 3 победы в 3 играх. Sochi Hockey Open «Авангард» – «Адмирал» – 15:00 Сборная России U23 – СКА – 19:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Популярные статьи
- Shaman выступит на «Газпром Арене» 9 сентября
- Чемезов – Путину о системе распознавания лиц: «В 2022-м мы реализовали проекты в 36 странах, в том числе на ЧМ в Катаре. Используется по нашим городам, обеспечивает безопасность»
- Плющенко о Муравьевой в своих шоу: «Очень много ролей у Сони, потому что она в этом плане уникальная. Многогранная»
Свежие комментарии