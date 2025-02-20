В российском городе видеокамеры на улицах начнут распознавать «этническую идентичность»

В Санкт-Петербурге 8 тысяч видеокамер на улицах начнут распознавать «этническую идентичность». Чиновники в российском городе объяснили, что с помощью такой меры собираются следить за мигрантами и местами их проживания.
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