Матвиенко призвала создавать условия для возвращения россиян

Global Look Press/Kevin Phillips/moodboard Необходимо создавать условия для возвращения в страну россиян, которые по различным причинам уехали из страны, однако не выступали против России, заявила в беседе с РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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