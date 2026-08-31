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Царьград

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Цветочный ажиотаж на Рижском рынке перед 1 сентября привлёк толпы

Цветочный ажиотаж на Рижском рынке перед 1 сентября привлёк толпы

Накануне 1 сентября Рижский рынок был переполнен покупателями. Родители с детьми выбирали цветы для учителей, образуя очереди у цветочных павильонов.

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