Политика как он...
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Археологи обнаружили груду металлических предметов на загадочной вершине вулкана в Венгрии

Археологи обнаружили груду металлических предметов на загадочной вершине вулкана в Венгрии

В течение года археологи, вооруженные металлоискателями, обнаружили более 300 предметов, относящихся к позднему бронзовому и раннему железному векам, в том числе ювелирные изделия, воинские знаки отличия и оружие.

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