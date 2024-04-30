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США не выдали визу делегату России для участия в работе Генассамблеи ООН

США не выдали визу делегату России для участия в работе Генассамблеи ООН

Соединенные Штаты не выдали визу делегату России, который должен был участвовать в заседании Комитета по информации Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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