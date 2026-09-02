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Царьград

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Группировка "Север" уничтожила три дрона Vampire в Сумской области

Группировка "Север" уничтожила три дрона Vampire в Сумской области

Командир роты беспилотных летательных аппаратов с позывным Грот сообщил об уничтожении трех гексакоптеров ВСУ типа Vampire в Сумской области за прошедшую неделю.

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