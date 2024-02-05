В Steam начался февральский фестиваль «Играм Быть» с сотнями демоверсий гряду...

В Steam начался февральский фестиваль «Играм Быть» с сотнями демоверсий грядущих игрВ популярном цифровом магазине Steam начался очередной фестиваль «Играм Быть (Steam Next Fest)», который освещает сотни будущих игр, предлагая игрокам установить их демоверсии.
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