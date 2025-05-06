Четыре патриотических проекта молодёжных команд из Нижегородской области и ДНР стали победителями программы «Родина»

Четыре патриотических проекта молодёжных команд из Нижегородской области и Донецкой народной республики стали победителями программы «Родина», организованной Домом народного единства при поддержке правительства Нижегородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии