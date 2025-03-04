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salekhard.online

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Новый авиамаршрут: из Салехарда в Ханты-Мансийск на крыльях «Руслайна»

Новый авиамаршрут: из Салехарда в Ханты-Мансийск на крыльях «Руслайна»

Авиакомпания «Руслайн» запустила регулярные рейсы Ханты-Мансийск – Салехард – Ханты-Мансийск. Первый рейс приземлился 3 марта в Салехарде в 16:25 с 29 пассажирами на борту.

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