Мировое обозрение

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От России требуют проводить опыты на людях: стало ясно, кто за это платит

От России требуют проводить опыты на людях: стало ясно, кто за это платит

Вокруг одного из самых ненавидимых медиков мира — Энтони Фаучи, директора американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний — вспыхнул скандал.

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