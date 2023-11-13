22 цветные фотографии одноэтажной Америки времен начала Второй Мировой

В этой подборке собраны фотографии, которые были сделаны в Америке во время Великой Депрессии (в период с 1929 по 1940 гг) в маленьких городках США, и представляют собой типичные картины жизни того времени.
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