Как работает туалет в самолете, или Почему раньше нельзя было есть голубой лед

Пожилые супруги Томпсон, отдыхавшие на крыльце своего дома во Флориде, были неприятно удивлены, когда из пролетавшего над ними самолета на крышу дома и лужайку пролилась вязкая жижа, похожая на сырую нефть.
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