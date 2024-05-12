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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе ради «Реала» отказался от 200 млн евро в год в Саудовской Аравии и не вел переговоров с клубами АПЛ

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, предложение поступало форварду «ПСЖ» прошлым летом. Также за последние два года Мбаппе не вел переговоров с клубами АПЛ.

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