Мигрант из Казахстана переехал в Бердск и получил гражданство за участие в СВО

Участнику СВО и его жене вручили паспорта граждан России. В истории Бердска такое впервые.Супруги Павел и Вероника Конторбаевы из Казахстана, переехавшие в город Бердск Новосибирской области, стали гражданами России.
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