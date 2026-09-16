Боялась ли Маргарет Тэтчер экономической мощи СССР

В комментариях пишут, что враги разрушили СССР из зависти к его экономической мощи. Я не шучу: такая версия весьма популярна в Сети.
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