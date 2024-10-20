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Царьград

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Главарь "мальчиков из Курска" под прицелом: Досье на Деррика Бейлса - за зверства в Судже придётся ответить

В августе, когда началось вторжение ВСУ, наёмники хвастали фотографиями, размещая их с подписью "Мальчики в Курске".

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