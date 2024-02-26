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Почему одни после 50 живут хорошо, а другие копейки считают: 5 основных причин

Почему одни после 50 живут хорошо, а другие копейки считают: 5 основных причин

Лену пригласили на встречу выпускников. Круглая дата, как же время быстро пролетело! Она приняла приглашение и отправилась на мероприятие с нескрываемым удовольствием.

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Olegus
«Если вам не нравится то, как вы живёте, – сделайте всё от вас зависящее, чтобы начать жить по-другому, но не обвиняйте других, даже если они неправильно поступили с вами. Вы – взрослый человек, и за вами остаётся право на взрослые поступки. С себя и ни с кого другого нужно спрашивать за то, какой жизнью вам приходится жить.» Джеймс Холлис, «Обретение смысла во второй половине жизни»
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Трудом праведным не наживешь палат каменных!
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...Не надо, люди, добивать мечту. Всем вопреки - пророкам и ненастью. Любите жизнь и жизни красоту. Всегда готовы будьте к счастью!🌞
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