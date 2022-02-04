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2 подписчика

Больше нет доверия! Даня Милохин признался, что обманывал своих подписчиков рекламой тех, кто кидает на деньги

Больше нет доверия! Даня Милохин признался, что обманывал своих подписчиков рекламой тех, кто кидает на деньги

Даня Милохин стал популярен в 2020 году. К нему сразу же пришли большие рекламные контракты, а Даня так хотел стать богатым, что иногда не смотрел на то, что он рекламирует.

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