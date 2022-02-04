Больше нет доверия! Даня Милохин признался, что обманывал своих подписчиков рекламой тех, кто кидает на деньги

Даня Милохин стал популярен в 2020 году. К нему сразу же пришли большие рекламные контракты, а Даня так хотел стать богатым, что иногда не смотрел на то, что он рекламирует.
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