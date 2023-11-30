В дополнение: о таджикских убийцах

Идет открытое предательство местных силовыми структурами на местах ну конечно не задаром.

Владимир Нелюбин

И сколько заплатили местным силовикам..не пора тех кто это сделал отправить на ПМЖ к белым медведям..а лучше на "ноль" умножить..что бы другим не повадно было..