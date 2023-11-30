ant21 На Урале одного из участников убийства подростка выпустили из СИЗО. Однако глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал пересмотреть решение.
В дополнение: о таджикских убийцах
Комментарии
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Олег Тимофеев
Идет открытое предательство местных силовыми структурами на местах ну конечно не задаром.
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15 час.
Владимир Нелюбин
И сколько заплатили местным силовикам..не пора тех кто это сделал отправить на ПМЖ к белым медведям..а лучше на "ноль" умножить..что бы другим не повадно было..
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5 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Этих таджиков надо поголовно выдворять из России...
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5 час.
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