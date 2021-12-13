Генерал ВСУ: военные из России дойдут до Киева за 6 часов

Как сообщает "Украина 24", заместитель секретаря Совета безопасности Украины, бывший замкомандующего силами спецопераций Сергей Кривонос выразил уверенность, что в случае начала военного конфликта российские войска дойдут до Киева за шесть часов.
Как сообщает "Украина 24", заместитель секретаря Совета безопасности Украины, бывший замкомандующего силами спецопераций Сергей Кривонос выразил уверенность, что в случае начала военного конфликта российские войска дойдут до Киева за шесть часов.
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