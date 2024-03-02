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На "Играх будущего" готовятся к полуфиналу турнира по фиджитал-футболу

В Казани сегодня определят финалистов турнира по фиджитал футболу на "Играх будущего".  Первый в истории турнир получился настолько ярким и бескомпромиссным, что до полуфинала не смогли добраться фавориты соревнования – бразильцы.

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