Гранит науки, великовозрастные деточки и алименты

А у нас давно уже так - если ребёнок разведённых родителей поступает в вуз - отец (или мать, что у нас редко, но бывает) платит алименты до окончания учёбы.

Вадим Кузнецов

Вообще-то нормально, когда человек лет примерно с 14 начинает хотя бы немного зарабатывать на себя. Приучает к ответственности, уважению к труду, и разумному отношению к деньгам. Во времена моего студенчества было общепринято, что студенты так или иначе подрабатывали. Кто-то разгружал вагоны, кто-то убирал помещения, а кто-то сторожил склады. А содержать взрослого "лба" до седых волос - значит, делать из него паразита и ничтожество.