Время от времени независимо ни от чего, даже от фамилии текущего министра, в Минюсте обостряется идея обязать платить алименты на содержание детей-студентов в возрасте до 23 лет.
Гранит науки, великовозрастные деточки и алименты
Комментарии
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Алеся Ясногорцева
А у нас давно уже так - если ребёнок разведённых родителей поступает в вуз - отец (или мать, что у нас редко, но бывает) платит алименты до окончания учёбы.
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3 час.
Вадим Кузнецов
Вообще-то нормально, когда человек лет примерно с 14 начинает хотя бы немного зарабатывать на себя. Приучает к ответственности, уважению к труду, и разумному отношению к деньгам. Во времена моего студенчества было общепринято, что студенты так или иначе подрабатывали. Кто-то разгружал вагоны, кто-то убирал помещения, а кто-то сторожил склады. А содержать взрослого "лба" до седых волос - значит, делать из него паразита и ничтожество.
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2 час.
Александр Батт
В программе создаваемой мною Монархической партии предлагается полностью ОТМЕНИТЬ алименты. Подробнее смотрите на моей странице ВКонтакте и в Одноклассниках.
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6 мин.
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