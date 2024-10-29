ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Патриархат: как он лишает женщин свободы

Патриархат: как он лишает женщин свободы

Твое место на кухне, с детьми, где угодно, но ты – женщина и должна хранить семейный очаг, забыв о своих мечтах, целях и амбициях.

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Комментарии
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tsan tsan
Надо смотреть чуть дальше своего носа.  Кому нужна экономика без людей ?
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16 час.
Элина Морозова
Вот   и  я о том  же. Без  участия  женщин в экономике она завянет.
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15 час.
Дмитрий Бакланов
При патриархате у мужика нет свободы. Он ОБЯЗАН кормить и защищать семью, у него нет свободы самовыражения.
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