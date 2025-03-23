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Царьград

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Путин и Трамп обсудили перспективы перемирия на Украине: главные нюансы

Путин и Трамп обсудили перспективы перемирия на Украине: главные нюансы

Президент Владимир Путин обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом ключевые нюансы перемирия на Украине.

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