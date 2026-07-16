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Уже ночью! Небо засияет сотнями вспышек: на Землю обрушится звездопад Персеиды

Уже ночью! Небо засияет сотнями вспышек: на Землю обрушится звездопад Персеиды

Один из самых ярких метеорных потоков года, звездопад Персеиды, начнет наблюдаться с 17 июля. Пик активности ожидается в августе, когда при благоприятных условиях можно будет увидеть до 100 и более метеоров в час.

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