Уже ночью! Небо засияет сотнями вспышек: на Землю обрушится звездопад Персеиды

Один из самых ярких метеорных потоков года, звездопад Персеиды, начнет наблюдаться с 17 июля. Пик активности ожидается в августе, когда при благоприятных условиях можно будет увидеть до 100 и более метеоров в час.
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