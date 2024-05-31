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В столице сообщили о росте аудитории приложения "Моя Москва"

В столице сообщили о росте аудитории приложения "Моя Москва"

ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков С начала 2024 года среднемесячная аудитория московского городского приложения "Моя Москва" достигла 1,2 млн человек им воспользовались больше 11,5 миллиона раз, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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