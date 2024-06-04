300 человек включены в систему долговременного ухода в Приангарье

Иркутская область внедряет систему долговременного ухода для граждан пожилого возраста и инвалидов. Проект реализуют в рамках федерального проекта “Старшее поколение” нацпроекта “Демография” и финансируется из федерального и областного бюджетов.
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