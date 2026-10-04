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ТАСС

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Мурманск отпраздновал 110-летний юбилей

Мурманск отпраздновал 110-летний юбилей

МУРМАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Город-герой Мурманск отметил 110-летний юбилей со дня основания. В течения дня по улицам Мурманска пробежали спортсмены, прошли трудовые коллективы и городская техника, на различных площадках организовали выставки и ярмарки, завершился праздник большим концертом на стадионе Профсоюзов и салютом, передает корреспондент ТАСС.

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