Мурманск отпраздновал 110-летний юбилей

МУРМАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Город-герой Мурманск отметил 110-летний юбилей со дня основания. В течения дня по улицам Мурманска пробежали спортсмены, прошли трудовые коллективы и городская техника, на различных площадках организовали выставки и ярмарки, завершился праздник большим концертом на стадионе Профсоюзов и салютом, передает корреспондент ТАСС.