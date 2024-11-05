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Дьокереш о 4:1: «Спортинг» мог забивать больше, «Ман Сити» – тоже. Будем очень скучать по Амориму»

«Спортинг» выиграл матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 4:1. Шведский нападающий оформил хет-трик.

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