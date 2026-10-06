🤱 Шахин-Хан, Аскар, Лилиана: Какие редкие имена давали новорождённым в Крыму за неделю Как рассказали в Минюсте РК, в числе редких имён оказались: 🔵 мальчики — Шахин-Хан, Аскар, Клим, Мухсин, Энан; 🟤 девочки — Лилиана, Мишель, Нонна, Айлана.
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