Три города Волгоградской области победили во всероссийском конкурсе благоустройства 🌳🌳🌳 Многомиллионные гранты завоевали Краснослободск, Урюпинск и Ленинск.
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Три города Волгоградской области победили во всероссийском конкурсе благоустройства 🌳🌳🌳 Многомиллионные гранты завоевали Краснослободск, Урюпинск и Ленинск.