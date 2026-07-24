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Царьград

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Режим ракетной опасности ввели в Пензенской и Ульяновской областях

Режим ракетной опасности ввели в Пензенской и Ульяновской областях

Через 40 минут в Пензенской области ракетную опасность отменили, а в Ульяновской области ещё нет.Главы Пензенской и Ульяновской областей Олег Мельниченко и Алексей Русских объявили утром 24 июля о введении на территории своих регионов режима "Ракетная опасность".

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