Российские войска закрепились в Александро-Калиново на южных подступах к Константиновке

Российские войска продолжают наступательную операцию на Константиновском направлении. После освобождения населённого пункта Заря, который использовался в качестве основного узла обороны противника к югу от Константиновки и к западу от Торецка (Дзержинска), идёт активное продвижение в районе, где реки Калиновка и Бычок протекают у автомобильной дороги Донецк-Константиновка-Краматорск-Славянск.