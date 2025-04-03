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Царьград

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Элтон Джон против России: почему фонд музыканта вызвал недовольство Генпрокуратуры

Элтон Джон против России: почему фонд музыканта вызвал недовольство Генпрокуратуры

Генпрокуратура РФ признала деятельность фонда Элтона Джона нежелательной в России. Организация, занимающаяся борьбой со СПИДом, обвиняется в дискредитации традиционных ценностей и поддержке иностранного влияния в условиях Специальной военной операции.

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