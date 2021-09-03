Что русские сделали для Казахстана? Самую малость - построили все города страны...

Темы дняПолитикаЧто русские сделали для Казахстана? Самую малость - построили все города страны... Взгляд в глубину веков 💬 ."только лишь один из 89 казахских городов был основан самими казахами.Вернуться к статье2410НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаКак говорят не делай Россия добра Казахам не было бы и зла.ААндрейКазахстан появился после октябрьской революции Ленинским декретомВиктор ГармашовДля начала спасли от вырезания китайцами, 8 и 9 казачьи полки были переброшены туда. Мои предки были среди них. Теперь мы опять на родине, в Сибири живём.Дмитрий ГуринВот сразу на ум приходит: https://www.youtube.com/watch?v=OhbJ7SOqJhUРавшан ЛотфулинВсем миром строили, Среднию Азию.Boris MaxАвтор молодец! Коротко и очень чётко рассказал!!!! 1000500+++++ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Самомнение--как на Украине. "Мы--пахали"Strannik WeidДамы и господа в этой ситуации главное помнить, большинство казахов не поддерживают всяких идиотов из языковых патрулей.Boris MaxДа да... это меньшинство мы проходили в Украине, а теперь что? хохлоговнососия!WWaleryПатрули и явные проявления нацизма в РК начались с возвращениями в республику так называемых "Оралманов" - это потомки бежавших в 30-х годах прошлого века басмачей и баев. Сегодня они пробрались во власть и сильно ненавидят русских и Россию, для них Казахстан удобный в виде феодального общества начала 20 века. В перспективе Казахстан будет замыкаться сам в себя и заигрывать с Америкой (там казахи хранят свои капиталы). Все закончится для казахов повторениями судеб американских индейцев.ААлексейбольшевики, исключительно за счет русского народа, отстроили национальные республики, в том числе Казахстан. в благодарность за это русский народ имеет ненависть, бедность, отрицательную демографию и общий упадок. зато в нац республиках колоссальная рождаемость и экономический подьем. но, справедливости ради, русский народ все это заслужил, когда в 1917 году поддержал большевиков и устроил братоубийственную гражданскую войну. т.е. подписал себе приговорИгорь МалиховНо вот вопрос нужны ли казахам города? Конь , юрта , баклажка кумыса , фотка назарбаева - и алга в степь ...NNataкошму забыл - на чем спать и есть ?Boris MaxБолтун ты.... Русские научили казахов стоя ссать, как теперь им переучиваться... Кстати это именно мамбеты - степняки и несут националистическую хрень... тоже захотели жить не в юртах!Игорь МалиховА чё болтун ? В степи сидя не поссышь - гадюка какая нибудь или скорпион , быстро оприходуют ... ( там даже срать надо стоя ... )Игорь МалиховВо блин говорили мне КОШМУ забыл !!! Слышал шерсть из кошмы отпугивает всякую гадость ... Теперь понял зачем кошму с собой брать - чтобы сидя на ней поссать ...VGVasily GolovАкмолинск-Целиноград-Нур-Султан.Вочтно-Казахстанская обл построена при СССР.Там была масса заводов разных министерств СССР.Был на целине в 1956г.Казахи чай пили в ауле,на току русские,за штурвалами комбайнов украинцы,русские с разных городов,за рулем военные и русские.Там были студобеккеры еще. Урожайность примерно 13 ц с га.МНМатвеев НиколайНе делай добро- тебе плохое не сделаютalexanderЯ, как то водку пил с соседом-казахом у него дома (это было ещё при СССР) и он охмелев, начал гнать пургу. "Зачем вы русские приехали в Казахстан" (хотя я немец). Я ему говорю-"Чем ты не доволен? Тебе русские принесли цивилизацию, построили города, заводы, дома, летаете в космос, ездишь на машине, ты живёшь в 5-и этажном доме, в доме отопление, вода, туалет, электричество, не надо кизяки жечь, как в юрте, чтоб пожрать себе приготовить и с чайником ходить за юрту, опорожняться. Что тебе ещё не хватает?" На что он мне он ответил-" Мне не надо ваши города, заводы, дома, космос, машины, в доме отопление, туалет, электричество. Мне нужно стадо баранов, табун лошадей и юрта в степи. Это не мои слова, а его и я не стал с ним спорить.Евгений ЕвстифеевГлавное научили их работать и жить оседло ,а не мучаться в юртах ,кочуя и естьТамара Соловьева (Ярцева)И ещё плодородными землями одарилиЕвгений Евстифеевточнее быть не может ,научили их пахать ,сеять ,строить дома.Но теперь они не пашут и не сеют ,столько ,сколько при СССР,трудна эта работа для них.Они теперь пасут КРС повсюду на одном и том же месте ,обедняя землю ,заполоняя ее полынью .До революции они перегоняли с места на место ,кочуяНСНина СинельниковаСказками о том, что они сами себя сотворили, пользуются не только казахи. Вот если бы можно было оставить в покое все эти незалежные государства! Пришли бы туда те же американцы и превратили бы каждую незалежность в Афганистан с полями маков.YPYuriy PintelinВытащили колбидов из средневековья!!!Комментировать
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