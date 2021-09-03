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  • Олег Самойлов
    Марина! Вы думаете, что у ирги-камуняги голова есть? Она не знает даже, что Российскую империю большевичочки - камуня...Получил 10 тысяч....
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    ирга - камуняга! У нее неизлечимая болезнь - коммунизм головного мозга! Это НЕ лечится терапевтически, только хирургия!Получил 10 тысяч....
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    Отдай эти сраные десять тыщь в детский дом!Получил 10 тысяч....

Что русские сделали для Казахстана? Самую малость - построили все города страны...

Что русские сделали для Казахстана? Самую малость - построили все города страны...

Взгляд в глубину веков 💬 ."только лишь один из 89 казахских городов был основан самими казахами.

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Альбина Колесникова
Как говорят не делай Россия добра Казахам не было бы и зла.
Андрей
Казахстан появился после октябрьской революции Ленинским декретом
Виктор Гармашов
Для начала спасли от вырезания китайцами, 8 и 9 казачьи полки были переброшены туда. Мои предки были среди них. Теперь мы опять на родине, в Сибири живём.
Дмитрий Гурин
Вот сразу на ум приходит: https://www.youtube.com/watch?v=OhbJ7SOqJhU
Равшан Лотфулин
Всем миром строили, Среднию Азию.
Boris Max
Автор молодец! Коротко и очень чётко рассказал!!!! 1000500+++++
ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)
Самомнение--как на Украине. "Мы--пахали"
Strannik Weid
Дамы и господа в этой ситуации главное помнить, большинство казахов не поддерживают всяких идиотов из языковых патрулей.
Boris Max
Да да... это меньшинство мы проходили в Украине, а теперь что? хохлоговнососия!
Walery
Патрули и явные проявления нацизма в РК начались с возвращениями в республику так называемых "Оралманов" - это потомки бежавших в 30-х годах прошлого века басмачей и баев. Сегодня они пробрались во власть и сильно ненавидят русских и Россию, для них Казахстан удобный в виде феодального общества начала 20 века. В перспективе Казахстан будет замыкаться сам в себя и заигрывать с Америкой (там казахи хранят свои капиталы). Все закончится для казахов повторениями судеб американских индейцев.
Алексей
большевики, исключительно за счет русского народа, отстроили национальные республики, в том числе Казахстан. в благодарность за это русский народ имеет ненависть, бедность, отрицательную демографию и общий упадок. зато в нац республиках колоссальная рождаемость и экономический подьем. но, справедливости ради, русский народ все это заслужил, когда в 1917 году поддержал большевиков и устроил братоубийственную гражданскую войну. т.е. подписал себе приговор
Игорь Малихов
Но вот вопрос нужны ли казахам города? Конь , юрта , баклажка кумыса , фотка назарбаева - и алга в степь ...
Nata
кошму забыл - на чем спать и есть ?
Boris Max
Болтун ты.... Русские научили казахов стоя ссать, как теперь им переучиваться... Кстати это именно мамбеты - степняки и несут националистическую хрень... тоже захотели жить не в юртах!
Игорь Малихов
А чё болтун ? В степи сидя не поссышь - гадюка какая нибудь или скорпион , быстро оприходуют ... ( там даже срать надо стоя ... )
Игорь Малихов
Во блин говорили мне КОШМУ забыл !!! Слышал шерсть из кошмы отпугивает всякую гадость ... Теперь понял зачем кошму с собой брать - чтобы сидя на ней поссать ...
Vasily Golov
Акмолинск-Целиноград-Нур-Султан.Вочтно-Казахстанская обл построена при СССР.Там была масса заводов разных министерств СССР.Был на целине в 1956г.Казахи чай пили в ауле,на току русские,за штурвалами комбайнов украинцы,русские с разных городов,за рулем военные и русские.Там были студобеккеры еще. Урожайность примерно 13 ц с га.
Матвеев Николай
Не делай добро- тебе плохое не сделают
alexander
Я, как то водку пил с соседом-казахом у него дома (это было ещё при СССР) и он охмелев, начал гнать пургу. "Зачем вы русские приехали в Казахстан" (хотя я немец). Я ему говорю-"Чем ты не доволен? Тебе русские принесли цивилизацию, построили города, заводы, дома, летаете в космос, ездишь на машине, ты живёшь в 5-и этажном доме, в доме отопление, вода, туалет, электричество, не надо кизяки жечь, как в юрте, чтоб пожрать себе приготовить и с чайником ходить за юрту, опорожняться. Что тебе ещё не хватает?" На что он мне он ответил-" Мне не надо ваши города, заводы, дома, космос, машины, в доме отопление, туалет, электричество. Мне нужно стадо баранов, табун лошадей и юрта в степи. Это не мои слова, а его и я не стал с ним спорить.
Евгений Евстифеев
Главное научили их работать и жить оседло ,а не мучаться в юртах ,кочуя и есть
Тамара Соловьева (Ярцева)
И ещё плодородными землями одарили
Евгений Евстифеев
точнее быть не может ,научили их пахать ,сеять ,строить дома.Но теперь они не пашут и не сеют ,столько ,сколько при СССР,трудна эта работа для них.Они теперь пасут КРС повсюду на одном и том же месте ,обедняя землю ,заполоняя ее полынью .До революции они перегоняли с места на место ,кочуя
Нина Синельникова
Сказками о том, что они сами себя сотворили, пользуются не только казахи. Вот если бы можно было оставить в покое все эти незалежные государства! Пришли бы туда те же американцы и превратили бы каждую незалежность в Афганистан с полями маков.
Yuriy Pintelin
Вытащили колбидов из средневековья!!!

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