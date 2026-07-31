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Ни один из четырех претендентов на Пейтона Уотсона не предлагал «Денверу» драфт-пик 1-го раунда

« Денвер » снизил требования по участию в сделке «сайн-энд-трейд» по Пейтону Уотсону до одного хорошего игрока и одного драфт-пика 1-го раунда.

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